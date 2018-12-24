ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:20:34م
المجلس السياسي الأعلى يسلم الحكومة مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
سلم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ، رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وملحقاتها والتي أقرها المجلس السياسي الأعلى مؤخرا.
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
آخر الأخبار:
وزير التعليم الفني يطلع على سير العملية التعليمية والتدريبية بمعهد دار الشرف المهني بإب
إقرار الإصدار التاسع من النظام القضائي بوزارة العدل
وزير التعليم الفني ومحافظ تعز يتفقدان سير العمل بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان
متحدث القوات المسلحة:31 خرقا للمرتزقة في الحديدة وزحوفات في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير التعليم الفني يطلع على سير العملية التعليمية والتدريبية بمعهد دار الشرف المهني بإب
[25/ديسمبر/2018]
إب - سبأ :

اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد على محسن اليوم على سير العملية التعليمية والتدريبية في معهد دار الشرف المهني بمدينة إب.

واستمع وزير التعليم الفني إلى شرح من قبل مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة المهندس محمد الجعشني حول مستوى تنفيذ العام الدراسي الجاري في المعهد والصعوبات والتحديات التي تواجه المكتب والمعاهد الفنية والمهنية والتقنية والصناعية بالمحافظة.

وخلال الزيارة ثمن الوزير محسن إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

وأكد وزير التعليم الفني حرص الوزارة على تجاوز كافة التحديات التي تواجهه المعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات لتقوم بدورها المناط في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة وتغطية إحتياجات السوق من هذه المهن المهمة.

ووجه الوزير محسن باعتماد سكن لطلاب دار الشرف وصرف سراير وافرشة وبطانيات للسكن ولعدد 300 طالب يمثلون اجمالي الدارسين في المعهد.

كما وجه بصرف مليون ريال لدعم المعهد في توفير إحتياجاته من مواد ومستلزمات التدريب وكذا صرف 600 ألف ريال لدعم قسم الخياطة والتفصيل بالمعهد.

ووجه وزير التعليم الفني بصرف 200 ألف ريال لمدربات قسم الخياطة والتفصيل و200 ألف ريال أخرى لمدربات قسم الكهرباء بالمعهد بالإضافة الى تزويده باحتياجاته الضرورية والعاجلة من مادة الديزل.

رافقه خلال الزيارة رافقه خلال الزيارة وكيلة الوزارة لقطاع الفتاة وفاء رشيد ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع نجيب الحميري والمدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي مدير عام مكتب الوزير محمد أبو هادي ومساعد مدير صندوق تنمية المهارات لشؤون دعم المؤسسات التدريبية علي البهلولي ومدير عام المعايير والجودة وليد مردم ومديرة عام تعليم الفتاة أنسام الخامري.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
إقرار الإصدار التاسع من النظام القضائي بوزارة العدل
وزير التعليم الفني ومحافظ تعز يتفقدان سير العمل بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان
متحدث القوات المسلحة:31 خرقا للمرتزقة في الحديدة وزحوفات في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية
مناقشة التحضيرات لإحياء ذكری الشهيد بمدينة المحويت
وزير الخارجية يبعث برقية عزاء لنظيره الإيراني
تفقد طبيعة الحماية الأمنية بالجامع الكبير ومكتبته ودار المخطوطات
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي
اجتماع يناقش دور وسائل الإعلام في تعزيز الوعي البيئي بأمانة العاصمة
تكريم المزارعين الفائزين بجائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب في إب
هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تقر خطة الاحتياج لليمن للعام 2019م
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by