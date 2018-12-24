محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني يطلع على سير العملية التعليمية والتدريبية بمعهد دار الشرف المهني بإب إب - سبأ :

اطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد على محسن اليوم على سير العملية التعليمية والتدريبية في معهد دار الشرف المهني بمدينة إب.



واستمع وزير التعليم الفني إلى شرح من قبل مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة المهندس محمد الجعشني حول مستوى تنفيذ العام الدراسي الجاري في المعهد والصعوبات والتحديات التي تواجه المكتب والمعاهد الفنية والمهنية والتقنية والصناعية بالمحافظة.



وخلال الزيارة ثمن الوزير محسن إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل رغم الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأكد وزير التعليم الفني حرص الوزارة على تجاوز كافة التحديات التي تواجهه المعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات لتقوم بدورها المناط في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة وتغطية إحتياجات السوق من هذه المهن المهمة.



ووجه الوزير محسن باعتماد سكن لطلاب دار الشرف وصرف سراير وافرشة وبطانيات للسكن ولعدد 300 طالب يمثلون اجمالي الدارسين في المعهد.



كما وجه بصرف مليون ريال لدعم المعهد في توفير إحتياجاته من مواد ومستلزمات التدريب وكذا صرف 600 ألف ريال لدعم قسم الخياطة والتفصيل بالمعهد.



ووجه وزير التعليم الفني بصرف 200 ألف ريال لمدربات قسم الخياطة والتفصيل و200 ألف ريال أخرى لمدربات قسم الكهرباء بالمعهد بالإضافة الى تزويده باحتياجاته الضرورية والعاجلة من مادة الديزل.



رافقه خلال الزيارة رافقه خلال الزيارة وكيلة الوزارة لقطاع الفتاة وفاء رشيد ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع نجيب الحميري والمدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات عبدالله الهادي مدير عام مكتب الوزير محمد أبو هادي ومساعد مدير صندوق تنمية المهارات لشؤون دعم المؤسسات التدريبية علي البهلولي ومدير عام المعايير والجودة وليد مردم ومديرة عام تعليم الفتاة أنسام الخامري.

سبـأ [25/ديسمبر/2018]سبـأ