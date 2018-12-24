محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار الإصدار التاسع من النظام القضائي بوزارة العدل صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمركز معلومات القضاء بوزارة العدل اليوم سبل تفعيل وتطوير عمل المركز بما يخدم طالبي العدالة.



وفي الإجتماع الذي حضره مدير عام المحاكم وأعوان القضاء عباس هاشم المحاقري ومدير عام المحاكم المتخصصة عبد اللطيف الغشم ومدراء الإدارات المعنيين في تقنية المعلومات ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، أشار مدير عام مركز المعلومات المهندس محمد شمس الدين عباس، إلى أنه تم إقرار الإصدار التاسع من النظام القضائي واعتماد التحديثات الخاصة لتطوير شاشات النظام القضائي ومتابعة حركة سير القضية في جميع مراحلها إلكترونيا.



ولفت إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل القاضي احمد عقبات لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل واعتماد الأنظمة الإلكترونية المصاحبة للأعمال القضائية في المحاكم بهدف تقديم خدمات معلوماتية تساعد على رسم السياسات القضائية وتحسين عدد من الخدمات الإلكترونية كخدمة الرسائل لمساعدة المتقاضين على معرفة القضايا ومواعيد الجلسات وآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالقضية المنظورة لدى المحكمة من قبل المتقاضين .



وبين المهندس محمد شمس الدين عباس إلى أن الإصدار التاسع من النظام القضائي يساعد على تفعيل الرقابة المصاحبة والسابقة واللاحقة لأعمال المحاكم الإستئنافية والابتدائية التابعة لها .

سبـأ [25/ديسمبر/2018]سبـأ