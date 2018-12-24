محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم الفني ومحافظ تعز يتفقدان سير العمل بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان تعز - سبأ :

تفقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن ومحافظ تعز أمين البحر اليوم سير العمل بالمعهد التقني الصناعي بالحوبان .



واطلع الوزير غازي على أقسام وقاعات المعهد الدراسية بعد إعادة ترميمها وتجهيزها جراء ما لحق بها من أضرار نتيجة استهدافها من قبل طيران العدوان .



واستمعا من مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني نبيل الجندي إلى شرح حول سير العمل بالمعهد الذي يستوعب ألف و650 طالبا وطالبة في مختلف الأقسام إلى جانب استحداث أقسام جديدة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل ومنها أقسام صيانة الأجهزة الطبية وإصلاح الطرقات وتقنية المعلومات.



وتطرق الجندي إلى أن المعهد تعرض لسلسلة من الغارات من قبل طيران العدوان، ما أدى إلى توقف العمل لما يقارب العامين.



وعبر وزير التعليم الفني عن سعادته بما لمسه من إصرار لقيادات التعليم الفني وكوادر المعهد في تجاوز الصعوبات التي تواجهه واﻻضرار التي لحقت به .



وأكد أن وزارة التعليم الفني ستعمل على توفير أجهزة كمبيوتر ومستلزمات للقاعات الدراسية التي تم ترميمها والمتطلبات الضرورية التي يحتاجها المعهد.



كما اطلع وزير التعليم الفني ومحافظ تعز على مشاريع التخرج لطلاب المعهد .. واعدا بعمل معرض لهذه المشاريع تشجيعا لطلاب وطالبات التعليم الفني والتقني.



فيما عبر المحافظ البحر عن امتنانه لزيارة وزير التعليم الفني والتدريب المهني لتعز وتفقده للأضرار التي لحقت بالتعليم الفني بالمحافظة.



وأكد اهتمام السلطة المحلية بالتعليم الفني وإعطاءه أولية باعتباره مفتاح التنمية والتطوير.



رافقهما خلال الزيارة وكيل أول محافظة تعز منصور اللكومي وعميد المعهد التقني الصناعي بالحوبان منصور مانع.

سبـأ [25/ديسمبر/2018]سبـأ