متحدث القوات المسلحة:31 خرقا للمرتزقة في الحديدة وزحوفات في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

اكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ، أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار في الحديدة .

وقال العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه الخروقات تركزت في اتجاه المديريات البعيدة عن تواجد فريق ولجان المراقبة كحيس والدريهمي ومنطقة كيلو 16.

واضاف إن مدفعية المرتزقة أطلقت تسع قذائف منها قذيفتين مدفعية أطلقت من غرب هناجر الحاشدي إلى شرق الهناجر وقذيفة هاون باتجاه شارع صنعاء واربع قذائف هاون على وسط وشمال الجاح الأعلى، وقذيفتين هاون من الكوعي بالدريهمي فيما واصل طيران العدوان الاستطلاعي تحليقه بشكل متقطع فوق المدينة والصليف وجزيرة كمران واللحية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم رصد إطلاق 5 طلقات من معدل 12.7من محيط 22مايو باتجاه شارع الخمسين وإطلاق نار باتجاه العقد ومن الكوعي باتجاه الدريهمي ، كما تم رصد إطلاق نار من مختلف المعدلات الخفيفة والمتوسطة من سطح مدرسة الجريبة باتجاه غرب الزعفران ومن كمران إلى قرية الشرف ومن أطراف شارع صنعاء والشرف إلى قرية محل الشيخ ومن شمال وجنوب وغرب هناجر الحاشدي إلى شرق الهناجر وإلى غرب معسكر كيلو 16 ومن جنوب غرب جامع الفاضلي إلى شرقه.

وذكر العميد سريع ان قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت جرافة تقوم باستحداثات جنوب غرب الجريبة وأخرى جنوب شرق مدرسة الجريبة وجرافة ثالثة جنوب قرية الجريبة بكيلو 16 وجرافتين الأولى داخل هناجر الحاشدي والثانية شمال الهناجر.

واوضح أنه تم رصد تحرك سبع مدرعات للمرتزقة إلى المنصة وتحركات آليات بين الحين والآخر شرق مدينة الشعب وتحركات ليلية للعدو جنوب قرية الشعب غرب حيس ورصد مرتزقة يقومون ببناء تحصينات في محيط مدينة الشعب إلى جانب تحركات أطقم بين جنوب شرق مدينة الشعب وشرقها.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أن ابطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقه العدوان على جنوب قرية الشعب غرب حيس.

ولفت إلى أن طيران العدوان شن اليوم 28 غارة منها 11 غارة على صرواح بمحافظة مأرب واربع غارات على نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على خب والشعف وغارتين على الغيل بمحافظة الجوف واربع غارات على الملاحيط وغارتين على المزرق وثلث غارات قبالة نجران في محافظة صعدة.



ونوه العميد سريع ان ابطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا للمرتزقة باتجاه نجد الفارس قبالة نجران وزحفا آخر في الربوعة كما أفشلوا زحفين للمرتزقة باتجاه تباب البارك والعظيمة وتبة الصمود بنهم وزحفين آخرين للمرتزقة باتجاه تبتي ذيبان والمنظرة وبني علي في المفاليس بحيفان محافظة تعز ولقي عشرات المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بينهم القيادي المنافق / مثني العطري كما تم إعطاب مدرعة بعبوة ناسفة.

وافاد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا للمرتزقة في صرواح حاولوا خلاله استعادة المواقع التي سيطر عليها مقاتلونا وتكبد المرتزقة خسائر كبيرة.

وحيا العميد سريع الموقف المسئول لأبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في الحديدة والتزامهم بوقف إطلاق النار رغم عدم التزام العدوان ومرتزقته.

سبأ