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  محلي
مناقشة التحضيرات لإحياء ذكری الشهيد بمدينة المحويت
[25/ديسمبر/2018]
المحويت - سبأ :

ناقش لقاء موسع بمدينة المحويت اليوم التحضيرات لإحياء ذكری الشهيد وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان.

وتطرق اللقاء الذي ضم ممثلي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومسئولي الوحدات الإشرافية لأنصار الله إلی آلية تشكيل اللجان وتوزيع المهام للإعداد والتحضير لإحياء ذكری أسبوع الشهيد بفعاليات تجسد عظمة التضحيات التي قدمها الشهداء للذود عن حياض الوطن.

وأكد اللقاء علی أهمية تنسيق الجهود الرسمية والشعبية والمجتمعية لإقامة فعاليات تتضمن فقراتها العديد من الرسائل لمواجهة قوی العدوان ومواصلة الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال وتقديم المزيد من التضحيات دفاعا عن سيادة الوطن وكرامة أبنائه.

ودعا مشرف عام المديرية بندر السقاف أبناء مدينة المحويت إلی النفير علی كافة المستويات للتصدي لمخططات العدوان والمشاركة الفاعلة في دعم جهود التحشيد والتعبئة العامة في سبيل الانتصار لعزة الوطن ومظلومية أبنائه.

فيما أكد مسئولو المديرية والمكاتب التنفيذية جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة لإحياء فعاليات الشهيد بما يليق بمكانة المناسبة ..مشددين علی تفعيل برامج التوعية العامة المساندة لجبهات الدفاع عن الوطن.

سبـأ
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