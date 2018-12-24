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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:20:34م
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تفقد طبيعة الحماية الأمنية بالجامع الكبير ومكتبته ودار المخطوطات
[25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
اطلع مدير عام الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد خالد الشمام اليوم على طبيعة الإجراءات الأمنية لتأمين الجامع الكبير ومكتبته ودار المخطوطاتـ، لما تكتنزه هذه المعالم التاريخية والأثرية من مخطوطات ومراجع هامة.

والتقی العميد الشمام خلال الزيارة مدير عام دار المخطوطات حمدي الرازحي ومدير المكتبة عبدالله الوشلي وضابط الأمن العقيد محمد الذريره، وناقش معهما سبل تأمين المعالم الأثرية والتاريخية وما تحتويه من مخطوطات ومراجع نادرۃ.

وأشاد العميد الشمام بالجهود المبذولة في سبيل الحفاظ علی هذه المعالم ومكتنزاتها .. مبديا الاستعداد توفير الإمكانيات والوسائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى قدر من الحماية الأمنية والفنية لهذه المعالم ومحتوياتها.

فيما أعرب مدير عام دار المخطوطات ومدير مكتبة الجامع الكبير وضابط الأمن العقيد محمد الذريرۃ عن الشكر لمدير الشرطة السياحية وحماية الآثار على هذه الزيارة التي تعكس حسه وحرصه على حماية تراث وتاريخ هذا البلد العريق.

وأكدا أن الدار والمكتب ستكونان عونا للشرطة السياحية وحماية الآثار في تأمين هذه المعالم بما تحتويه من آثار تاريخية وثقافية والحفاظ على موروث الوطن اليمني الكبير.
سبأ
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