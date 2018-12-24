اجتماع يناقش دور وسائل الإعلام في تعزيز الوعي البيئي بأمانة العاصمة [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:



ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ضم وزير الإعلام ضيف الله الشامي وأمين العاصمة حمود عُباد، دور وسائل الإعلام الوطنية في تعزيز الوعي البيئي وتضمين قضايا النظافة والتوعية في برامجها وأنشطتها.







وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتصلة بتفعيل دور مختلف وسائل الإعلام في تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على النظافة والبيئة.







وأكد الاجتماع أهمية تحفيز وتشجيع المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة والبيئة، بما يعزز من مساندة ودعم جهود أعمال النظافة بأمانة العاصمة وإظهار العاصمة بمنظر جمالية ويضمن الحد من انتشار الأوبئة والأمراض.







وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل دور وسائل الإعلام تبني فلاشات توعوية تعزز من الوعي المجتمعي بالسلوكيات الايجابية للنظافة والالتزام بتعليمات مشروع النظافة وتجنب الممارسات الخاطئة ورمي المخلفات في الشوارع والأحياء.







وأكد وزير الإعلام وأمين العاصمة، أهمية تكاتف جهود الجميع لمساندة جهود أعمال النظافة والعاملين في الميدان لرفع المخلفات من أجل الحفاظ على نظافة العاصمة صنعاء.







وأشادا بصمود عمال قطاع النظافة بأمانة العاصمة واستمرار جهودهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات اللازمة في هذا الجانب.

سبأ