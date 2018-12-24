هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية تقر خطة الاحتياج لليمن للعام 2019م [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

أقر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد رئيس مجلس الإدارة، خطة الاحتياج المقدمة من جميع الجهات بعد دراستها وتعديلها بحسب الاحتياجات الضرورية.



حيث تم إعداد الخطة من جميع جهات الاختصاص بعد دراسة الاحتياجات اللازمة والضرورية في المجالات التعليمية والصحية والخدمية وكافة الاحتياجات لأول مرة في بلادنا، بما يسهم في تفعيل مساعدات المنظمات بالطريقة المثلى لخدمة المواطنين والحد من الفاسد وإيقاف إهدار المساعدات أو توجيهها خارج الاحتياج الحقيقي للناس.



وفي الاجتماع عبر مدير مكتب الرئاسة عن الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة لجهودهم في إعداد خطة الاحتياج .



ووجه بسرعة تسليم الخطة للمنظمات ومتابعة تنفيذها .. لافتا إلى أن إعداد خطة الاحتياج للعام 2019م خطوة هامة للحد من التلاعب بالأموال المقدمة لليمن عبر المنظمات والاستفادة منها بما يخدم المجتمع والمواطن.



فيما ثمن الحاضرين جهود مدير مكتب الرئاسة رئيس مجلس الإدارة واهتمامه بهذا الملف لأهميته في وصول المساعدات وتلبية احتياج المجتمع .. معتبرين هذه الخطوة هي الأولى في اليمن.



حضر الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس وأعضاء مجلس الإدارة نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني ونائب وزير التخطيط إسماعيل المحاقري ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكيل وزارة التربية علي أحمد عباس ووكيل وزارة الصحة الدكتور نشوان العطاب ووكيل أول وزارة الأشغال محمد الذاري، ووكيل وزارة المالية عبدالملك حجر ووكيل الهيئة لقطاع التخطيط ماجد عزان.

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