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نائب رئيس الوزراء وزير المالية يدشن العمل الميداني لترسيم السيارات والدراجات النارية (موسع)
[25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ومعه رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي اليوم العمل الميداني للجان المكلفة بترسيم السيارات غير المجمركة والدراجات النارية.

وخلال التدشين بقسم مرور هبرة بحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ونائب مدير عام المرور ومدير عام مرور أمانة العاصمة، اطلع الدكتور مقبولي ومرافقيه، على سير العمل بالمركز واستمعوا من اللجان المشكلة من مصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور إلى شرح عن الإجراءات المبسطة لعملية الترسيم.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن ترسيم السيارات غير المجمركة وكذلك ترسيم وجمركة الدراجات النارية يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بهذا الخصوص.

وأوضح أن ترسيم السيارات غير المجمركة بتخفيض خمسين في المائة بالإضافة إلى ترسيم الدراجات النارية برسوم رمزية جدا لا تتعدى ثلاثة آلاف ريال يهدف بالدرجة الأساسية إلى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن جراء العدوان والحصار ويؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهله.

ولفت إلى أهمية خلق وعي مجتمعي بضرورة ترسيم السيارات والدراجات النارية وترقيمها خصوصا مع انتشار السيارات غير المرقمة باعتبار ذلك ضرورة أمنية تمس حياة المواطن في المقام الأول.

وأكد الدكتور مقبولي أن المرحلة الأولى تشمل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وسيتم تدشين العمل لبقية المحافظات خلال الفترة القادمة.

من جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن عملية الترسيم بدأت في مختلف مكاتب وفروع المصلحة على مستوى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء بالإضافة إلى عدد من أقسام شرطة المرور.

ولفت إلى أن فترة ترسيم الدراجات النارية تبدأ من اليوم حتى 27 فبراير 2019م .. داعيا ملاك الدراجات النارية التوجه إلى المكاتب الجمركية، لترسيم وترقيم درجاتهم وبما يخدم المصلحة العامة.

إلى ذلك عبر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة عن الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المالية على هذه الخطوة.

وأشار إلى أن ترسيم وترقيم الدراجات النارية سيساهم في استقرار ودعم العمل الأمني باعتبار الدراجات النارية تشكل عائق كبير في ضبط الشارع وتنظيم الحركة الأمنية والمرورية.

من جانبه أشار وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري إلى أن اللجان الميدانية المكلفة بعملية الترسيم ستعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية .

وأكد حرص المصلحة على التعاون مع الإدارة العامة للمرور لإنجاح حملة ترسيم السيارات والدراجات النارية على مستوى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ..لافتا إلى أن تدشين العمل في بقية المحافظات سيكون خلال الأيام القادمة.
سبأ
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