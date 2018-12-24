اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة التربية ومصلحة الأحوال المدنية [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:



أقرت اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ومصلحة الأحوال المدنية اليوم برئاسة وكيل قطاع المناهج والتوجيه بالوزارة الدكتور محمد السقاف، آلية العمل المشترك، بين الوزارة والمصلحة.







واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير السجل المدني بالمصلحة العميد هاشم إبراهيم، الشروط والمعايير الكفيلة بصحة بيانات الطلاب وتوحيدها.







كما أقرت استمارة موحدة لقيد وتسجيل الطلاب وإضافة حقل للرقم الوطني في شهادة الميلاد وكذا الشهادة الدراسية للطالب واستخراج بطاقات شخصية لطلاب المرحلة الثانوية من واقع شهادة ميلاد الطالب وكذا بطاقة والده الشخصية.







وأكد الوكيل السقاف والعميد إبراهيم أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لتصحيح بيانات الطلاب بما يضمن إيجاد سجل مدني متكامل تبنى عليه السياسات الإستراتجية للدولة.

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