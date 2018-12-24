مناقشة تحضيرات تكريم الفائزين بجائزة الرئيس الصماد لإنتاج الحبوب بصعدة [25/ديسمبر/2018] صعدة - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض الترتيبات الخاصة بتكريم المزارعين الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد لإنتاج الحبوب.



واستعرض اللقاء الذي ضم أمين عام محلي المحافظة محمد عيظة العماد وعضو لجنة جائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب هاشم عبدالملك ونائب رئيس اللجنة الإعلامية للجائزة علي خالد، آلية اختيار المزارعين الفائزين بالجائزة والتي اعتمدت على بيانات ومعلومات في عملية الاختيار.



وفي اللقاء أشار المحافظ عوض إلى أهمية الجائزة ودورها في تشجيع المزارعين على إنتاج أكبر كمية من الحبوب والتوسع فيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي بصورة تدريجية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب بصورة عامة والقمح بشكل خاص سيما بمحافظة صعدة الزراعية.



وأكد دعم قيادة السلطة المحلية لأي مبادرات تسهم في تشجيع وتحفيز مزارعي المحافظة على التنافس في إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها وكذلك الخضروات .. مشددا على أهمية الإعداد الجيد للتحضير للاحتفال.



وفي اللقاء تم تشكيل لجان فنية وتحضيرية وإعلامية من مكتب الزراعة والري والسلطة المحلية ومكتبي الإعلام والثقافة بالمحافظة للتجهيز والإعداد لإقامة حفل تسليم جائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب لعام 2018م للمزارعين الأكثر إنتاجا لمحاصيل الحبوب والمنتجات الزراعية على مستوى المديريات المستهدفة للموسم الزراعي الحالي.

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