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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:39:40م
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النائب العام يتفقد أوضاع السجناء بالإصلاحية المركزية بصنعاء
[25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
تفقد النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي اليوم أوضاع السجناء بالإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء.

واستمع النائب العام خلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء القاضي عبدالله زهرة، من مسئولي الإصلاحية إلى شرح عن طبيعة قضايا السجناء والرعاية المقدمة لهم .

واطلع النائب العام على سجلات السجناء واستمع منهم إلى قضاياهم وكيفية تعامل إدارة السجن مع طلباتهم وتوفير احتياجاتهم .

ووجه القاضي الدربابي إدارة السجن بمضاعفة جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسجناء ونقل السجناء للمحاكم والنيابات وفقا لطلبات النيابة.

وشدد على ضرورة مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على كافة حقوق السجناء .
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