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مجلس الدراسات العليا بجامعة إب يناقش عملية التنسيق والقبول للعام الجديد
[25/ديسمبر/2018]

إب - سبأ:
ناقش مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة إب اليوم برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان ما تم إنجازه في عملية التنسيق والقبول للعام الجديد في مختلف برامج الدراسات العليا.

واستعرض الإجتماع المقترح المقدم من نائب الدراسات العليا والمتضمن إضافة اللغة العربية كمتطلب إجباري على طلبة الدراسات العليا .. وأقر إحالة المقترح لمركز التطوير قبل إقراره.

كما ناقش المجلس عدد من القضايا التي تضمنتها المذكرات والطلبات المرفوعة من الكليات المتعلقة بالدراسات العليا وتم وضع الحلول المناسبة لها وفقا للإمكانيات المتاحة.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب المتعلقة بتنظيم آلية للأشراف على الدراسات العليا تعتمد مبدأ المساواة والتقييم المصاحب.. وصادق على نتائج المناقشة والحكم المعروضة على المجلس وأوصى برفعها لمجلس الجامعة لإقرارها ومنح الطلبة درجة الماجستير.

كما أوصى مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بضرورة إطلاق مجلة الباحث الجامعي أون لاين كحلقة وصل بين الباحثين والعالم.

حضر الاجتماع، عميد مركز التطوير الدكتور نعمان فيروز وعميد مركز العلاقات الدولية الدكتور حبيب محبوب ومدير عام الدراسات العليا والبحث العلمي عبدالسلام كرش ونواب عمداء الكليات للدراسات العليا.
سبأ
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