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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:03:09م
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الاحتلال يركب كاميرات مراقبة على مدخل العيسوية ويُخطر بهدم منازل فيها
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الاحتلال يركب كاميرات مراقبة على مدخل العيسوية ويُخطر بهدم منازل فيها
[25/ديسمبر/2018] القدس المحتلة- سبأ:
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وفرضت عليها حصاراً عسكرياً، في وقت شرعت فيه طواقم تابعة لها، بتركيب كاميرات مراقبة جديدة على المدخل الغربي للبلدة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال ركبت عدة كاميرات مراقبة عند المدخل الغربي للبلدة، لرصد تحركات السكان خلال دخولهم وخروجهم من وإلى البلدة.

كما وسلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، عدة مواطنين في البلدة إخطارات بهدم منازلهم، وصوّرت منازل أخرى قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص.
سبأ
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