كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي بعسير [25/ديسمبر/2018] عسير - سبأ:

كسرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفين لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة وقبالة منفذ علب بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية كسرت زحفاً واسعاً لمرتزقة الجيش السعودي على أبواب الحديد قبالة منفذ علب، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المرتزقة .



وأشار المصدر إلى أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت طقمين عسكريين خلال عملية كسر الزحف على أبوب الحديد.



وذكر المصدر أن وحدات أخرى، من الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف للمرتزقة على مواقع المرابطين في الربوعة بعسير .. مؤكدا مصرع وجرح عدد من المرتزقة وانكسار الزحف دون إحراز أي تقدم .

سبأ