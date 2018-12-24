ندوة في النادي الأهلي بصنعاء حول مسيرة الفنان الراحل محمد حمود الحارثي [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

نظم النادي الأهلي بصنعاء اليوم ندوة ثقافية تركزت حول حياة ومشوار الفنان الراحل محمد محمود الحارثي في الوسط الفني الغنائي.



و استعرضت الندوة بحضور نخبة من المهتمين والمثقفين وأعضاء النادي قراءات لمسيرة حياته وفنه المتميز وإبداعاته الفنية الرائعة كصوت فني منفرد بنفسه وبنغماته قدمها نجليه عبد الغني وعبد الباسط محمد حمود الحارثي وجمال الحضرمي وتوفيق الزبيري وعلي الحداد.



وتطرق المتحدثون إلى قيمة الفنان محمد حمود الحارثي كأبرز الرواد الذين كانت لهم بصمتهم الرائدة في الأغنية اليمنية وفي الغناء الصنعاني والكوكباني بشكل خاص، والتي جسدها من خلال عشرات الأعمال الغنائية المتميزة والمتنوعة.



تخلل الندوة تقديم مجموعة من أغاني الفنان محمد حمود الحارثي المتميزة، إضافة إلى وصلة غنائية قدمها الفنان الشاب إبراهيم رجب.



وفي الندوة أشار أمين عام النادي الأهلي بصنعاء عبد الله حسين جابر إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار برامج النادي وأنشطته الثقافية الهادفة إلى تسليط الأضواء على الأدباء والفنانين والشعراء اليمنيين المبدعين الذين خدموا الوطن وشكلوا بإبداعاتهم المختلفة لوحات تمثل نماذج رائعة من الجمال ستظل تتناقلها الأجيال.



ولفت إلى أهمية العمل على توثيق التراث اليمني الثقافي والفني والأدبي للأجيال القادمة .. مؤكداً استمرار النادي الأهلي بصنعاء في تنظيم هذه البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة إلى التعريف بالقامات اليمنية في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني والأدبي.



فيما أشاد عبد الغني وعبد الباسط محمد حمود الحارثي بهذه اللفتة من النادي الأهلي بصنعاء لتقديم الفنان محمد حمود الحارثي وكافة الفنانين والأدباء اليمنيين الذين كانت لهم بصمات كبيرة في مجالات الإبداع المختلفة.



وأكد المشاركون في الندوة ضرورة إصدار كتاب عن الفنان الحارثي وتسجيل تراثه الفني حفاظاً عليه من الضياع والسرقة كتراث إنساني يمني أصيل.



وطالب المشاركون بالحفاظ على الموروث الشعبي اليمني بكل أنواعه وحمايته مما يتعرّض له من ضياع إما بالسرقة أوبسبب الغزو الثقافي والتطور التكنولوجي وضرورة البحث عنه وإحيائه وإزالة المعوقات التي تقف وراء اندثاره.



وفي الختام قدم الأمين العام للنادي عبد الله حسين جابر ومعه المسئول الثقافي للنادي يحيى الشهاري درع النادي لأسرة الفنان الكبير الراحل محمد حمود الحارثي.

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