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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:00:05م
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  رياضة
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعد لإطلاق بطولة جديدة على غرار دوري الأمم الأوروبية
[25/ديسمبر/2018] القاهرة - سبأ:
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، استعداد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإطلاق بطولة جديدة على غرار دوري الأمم الأوروبية الذي استحدثه الاتحاد الأوروبي (يويفا) مؤخرًا.

وقال موقع (موروكو وورد نيوز) الإلكتروني إن الاتحاد سيطلق نسخة أفريقية لدوري الأمم الأوروبية، الذي انطلقت نسخته الأولى في 6 سبتمبر الماضي.. مضيفا "ستسمى دوري الأمم الأفريقية".

وتابع قائلاً أن إعلان إطلاق هذه البطولة "قد يكون يوم 28 ديسمبر في العاصمة المصرية، القاهرة على أن تجرى مباريات أول نسخة ابتداء من أغسطس العام المقبل".

وسيشهد الدوري مشاركة المنتخبات الأفريقية بمختلف مستوياتها، في تواريخ يحددها الاتحاد الدولي للكرة، كما هو الحال بالنسبة للنسخة الأوروبية.

وكشف المصدر أن الاتحاد الأفريقي سيقسم المنتخبات الـ36 المشاركة إلى 4 مستويات، بناء على التصنيف العالمي، وستتنافس فيما بينها بنظام الذهاب والإياب.
سبأ
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