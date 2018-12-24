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افتتاح أطول جسر للسكك الحديدية في الهند
[25/ديسمبر/2018] نيودلهي- سبأ:
افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، أطول جسر للسكك الحديدية في الهند، مما سيؤدي إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه رحلات السفر، كما سيعزز اللوجستيات الدفاعية على طول الحدود الشمالية الشرقية للهند مع الصين.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن جسر (بوجيبيل) -الذي يبلغ طوله 9ر4 كيلومتر ويمر فوق نهر براهمابوترا في ولاية آسام- يربط بين منطقتي ديبروجاره ودماجي، اللتين تقعان على حدود ولاية أروناتشال براديش، وهي منطقة متنازع عليها تطالب بها الصين.

ويشار إلى أن الجسر الذي يضم طريق من 3 حارات في الأعلى، وخط مزدوج للسكك الحديدية في الأسفل، له أهمية دفاعية كبيرة بالنسبة للهند، حيث أنه قد تم بناؤه بشكل قوي يسمح له بتسهيل حركة الدبابات، وعمليات هبوط الطائرات المقاتلة.

وقال مسئولون هنود: إن الجسر الذي تم بناؤه بتكلفة 59 مليار روبية (840 مليون دولار)، سيقلل الوقت الذي تستغرقه رحلات السفر عبر السكك الحديدية وعلى الطرق، لمدة تتراوح بين 3 و4 ساعات.

ويُعتبر (بوجيبيل) ثاني أكبر جسر في المنطقة، بعد أن تم في العام الماضي افتتاح جسر طريق (دهولا-ساديا) الذي يبلغ طوله 15ر9 كيلومتر الذي يوفر وصلة لأروناتشال براديش.

وذكر المسئولون أن (بوجيبيل) هو أيضا ثاني أطول جسر للسكك الحديدية وللطرق في آسيا، ويبلغ عمره الافتراضي 120 عاما.
سبأ
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