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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:37:05م
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اتفاق روسي إيراني على برنامج مشترك للتعاون العسكري للعام 2019م
[25/ديسمبر/2018] طهران- سبأ:
أعلنت السفارة الروسية في طهران اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران اتفقتا على برنامج مشترك للتعاون العسكري للعام 2019م.

وقالت السفارة لوسائل الإعلام: "حدد الطرفان خلال المشاورات برنامج التعاون للعام 2019"، كما بحثا نتائج تنفيذ اتفاق التعاون العسكري للعام 2015م.

وأشارت إلى أنه تم التوصل للاتفاق المذكور خلال الاجتماع الثاني للجنة العسكرية الإيرانية الروسية المشتركة، والذي انعقد في طهران اليوم، برئاسة الفريق بحري إيغور أوسيبوف نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، والعميد قدير نظامي مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن تعزيز الإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب كان من المواضيع الرئيسية التي تناولها الجانبان في المحادثات.

واجتمع أوسيبوف مع رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أكد خلال اللقاء على أهمية وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا في المجال العسكري.

من جانبه، تحدث أوسيبوف خلال اللقاء عن آخر مستجدات عمل اللجنة العسكرية المشتركة، كما أشار إلى وجود العديد من المشتركات والطاقات بين البلدين التي يمكن استثمارها لتعزيز التعاون الثنائي.
سبأ
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