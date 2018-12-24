مناقشة آلية عمل لجان التحشيد والتعبئة العامة بعمران [25/ديسمبر/2018] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية عمل لجان التحشيد والتعبئة العامة بمديرية عمران.



وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مديرية عمران مطهر الدرة ومندوبي المربعات والعزل بالمديرية .. أكد المحافظ جعمان أهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز التحشيد لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وشدد على أهمية وضع آلية للتحشد من خلال اللقاءات وورش العمل والاجتماعات الدورية على مستوى المربع أو المديرية بصورة أسبوعية.



وأشار محافظ عمران إلى ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تكثيف الجهود لمواجهة العدوان وتعزيز الصمود الشعبي من خلال إقامة الوقفات على مستوى العزل وتسيير قوافل الدعم للمرابطين في ميادين العزة والشرف.



وثمن الأدوار البطولية لأبناء عمران وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.



وكان الاجتماع استعرض، الجوانب المتصلة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والراقبة على الأسعار وضبط المحتكرين، إضافة إلى الآلية الجديدة لتوزيع مادة الغاز المنزلي.



حضر الاجتماع مساعد مدير أمن المحافظة العقيد شرف الدين الحمزي.

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