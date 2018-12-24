مناقشة تفعيل دور مجلس التواصل مع المنظمات بذمار [25/ديسمبر/2018]

ذمار - سبأ:

ناقش اجتماع مجلس تنسيق التواصل مع المنظمات بذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي اليوم آليات تفعيل دور المجلس والترتيبات لخطط العام المقبل.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمود الجبين ومدراء المكاتب التنفيذية ، شدد المحافظ المقدشي على أهمية تفعيل دور المجلس للاستفادة من المنح المقدمة من قبل المنظمات بما يلبي تطلعات المجتمع ويخفف من آثار الأزمة الانسانية ويسهم في تعزيز الخدمات الأساسية.



ووجه المكاتب التنفيذية بإستكمال خطط العام المقبل والعمل بروح الفريق الواحد لاستقطاب الدعم المقدم من المنظمات لتلبية الاحتياجات القائمة في مختلف القطاعات.



وأكد محافظ ذمار أهمية إعداد خطط وفقا للإمكانيات المتاحة وقابلة للتنفيذ .. مشيدا بأداء مختلف المكاتب خلال الفترة الماضية.



وحث كافة المكاتب على بذل المزيد من الجهود وتعزيز التنسيق المشترك خلال العام المقبل لتحسين مستوى الخدمات وتلبية تطلعات المجتمع.



واستعرض المحافظ المقدشي جهود قيادة المحافظة في متابعة الوزارات والمنظمات لتعزيز دور المكاتب التنفيذية وتسهيل عمل المنظمات وإنجاح مشاريعها بالمحافظة.

سبأ