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تفقد سير العمل بمشروعي صيانة وترميم شارعي تعز وخولان بأمانة العاصمة
[25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي، اليوم سير العمل بمشروعي صيانة وسفلتة شارع تعز وشارع خولان بمديرية السبعين.

حيث اطلع المهندس الحوثي على سير أعمال سفلتة وصيانة شارع تعز بدءً من منطقة باب اليمن مرور بجولتي 45 والمرور وصولا إلى جسر دار سلم، بطبقة إسفلتية إضافية كمرحلة أولى، تنفذها شركة التوكل للإنشاءات والتعمير بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس عبر صندوق صيانة الطرق.

كما تفقد سير العمل الجاري بصيانة وترميم شارع خولان المرحلة الأولى والتي تبدأ من باب السلام مرورا بجولة الخفجي وصولا إلى دوار الحثيلي بمديرية السبعين، واستمع المهندس الحوثي من مستشاري ومهندسي المشروعين إلى إيضاح حول سير الأعمال الجارية ونسبة الإنجاز التي بلغت 50 بالمائة بمشروع شارع خولان .

وحث المهندس الحوثي الشركات المنفذة سرعة انجاز المشروعين حسب الفترة الزمنية المحددة والمواصفات وجودة المواد المستخدمة .. مشدداً على ضرورة استيعاب ملاحظات المهندسين المشرفين على المشروعين وتنفيذها بما يضمن سلامة وجودة العمل.

وأشار إلى أن المشاريع المنفذة تأتي تحت إشراف ومتابعة قطاع المشاريع والأشغال العامة بالأمانة .. مشيداً بدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بصنعاء لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بمديريات الأمانة.

رافقه خلال الزيارة نائب مدير الرقابة الفنية بأمانة العاصمة المهندس أحمد المشرقي.
سبأ
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