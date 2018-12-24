ندوة بصنعاء حول الدور المجتمعي في التنمية الزراعية [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

أكدت ندوة علمية عقدت اليوم بصنعاء، أهمية النهوض بالجانب الزراعي كأساس ومصدر لتلبية احتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي في اليمن.



واعتبرت الندوة التي نظمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية اليمني بعنوان " الدور المجتمعي المنشود في التنمية الزراعية "، التسلح بالأمن الغذائي أحد مصادر القوة التي تساعد على الاستقلال بالقرار السياسي والاقتصادي في أي بلد.



ونوهت بالعوامل المناخية والمقومات الزراعية التي يمتاز بها اليمن ما يجعلها البلد الزراعي الأول في المنطقة العربية.



وأوضحت الندوة أن إنتاج اليمن من المحاصيل الغذائية الرئيسية لا يغطي 10 بالمائة من الاحتياج الفعلي، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود الرسمية والشعبية والتوجه الجاد نحو دعم وتطوير زراعة المحاصيل الغذائية المختلفة للوصول تدريجيا إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي .



وتضمنت الندوة التي شارك فيها نخبة من الأكاديميين والخبراء الزراعيين والمهندسين والمختصين في الشأن الزراعي، ثلاث أوراق عمل في مجالات وأنشطة زراعية مختلفة.



ناقشت الورقة الأولى التي قدمها مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس وجيه المتوكل بعنوان" دور الأسرة اليمنية في النشاط الزراعي التنموي"، الجوانب المتصلة بالقطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه هذا القطاع والأضرار التي تعرض لها نتيجة العدوان والحصار .



وأوصت الورقة بتشجيع الأسر على استعادة العادات القديمة كتربية الدجاج والحمام وغيرها لإعادة الطبيعة المنتجة للأسر اليمنية .. مشددة على أهمية كسر حاجز الخوف بتشجيع الأسرة على الزراعة المنزلية بكل أنواعها .



فيما استعرضت الورقة الثانية محور الزراعة المنزلية قدمتها المهندسة أسماء عبدالعزيز، تركزت على الزراعة المنزلية وأهميتها في تقوية الاقتصاد الأسري وأهمية نظام الزراعة المنزلية في الحفاظ على البيئة كونها تنتج محاصيل عضوية خالية من المبيدات .



في حين قدمت ورقة حول تجربة نجاح إدخال الزراعة وفقا لنظام وتقنية الزراعة بدون تربة للإسهام في التقليل الأضرار ومخاطر الإصابة بالآفات النباتية، للمهندس عثمان سودان .



تخلل الندوة مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل المشاركين تركزت حول أهمية تطوير وتشجيع الأنشطة التنموية للأسر اليمنية الريفية والحضرية بما يعزز من جهود وتوجهات توفير وتحسين مجالات الأمن الغذائي في اليمن.

سبأ