السلطات الإيطالية تُغلق مطار كاتانيا بسبب ثورة بركان جبل إتنا [25/ديسمبر/2018] روما ـ سبأ:

أغلقت السلطات الإيطالية مطار (كاتانيا) الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بسبب ثورة بركان (جبل إتنا) أعلى وأنشط البراكين في أوروبا.



ونقلت وسائل الإعلام عن المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا اليوم الثلاثاء، قوله: إن نحو 130 هزة أرضية وقعت قرب البركان أمس وأن أقوى الهزات سجلت بقوة 4.3 درجات فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



من جانبها قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن الهزات الأرضية استمرت لساعات وسُجلت أشد هزة أرضية بقوة بلغت 4.3 على مقياس ريختر ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار جراء هذه الزلازل.

سبأ