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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:37:05م
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مجلس الأمن الدولي يمنح استثناء من العقوبات للاحتفال بمشروع بين الكوريتين
[25/ديسمبر/2018] سول- سبأ:
منح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة استثناء من العقوبات لتمكين الكوريتين من إقامة احتفالية وضع حجر أساس رمزية لمشروعهما الذي يهدف إلى تحديث وإعادة وصل الطرق والسكك الحديدية عبر الحدود هذا الأسبوع.

وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء: إن الكوريتين الجنوبية والشمالية تستعدان لإقامة الاحتفالية غدًا الأربعاء بمنطقة بانمون ستيشن في بلدة كايسونج الحدودية الشمالية.

والمشروع هو جزء من اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع قمة بين قائدي الكوريتين في أبريل الماضي بهدف تعزيز التنمية المتوازنة والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية سعت للحصول على الاستثناء من العقوبات من الأمم المتحدة بعد التشاور مع الولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة عمل حول كوريا الشمالية في سول الأسبوع الماضي.
سبأ
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