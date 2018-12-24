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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:37:05م
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مناقشة آلية توزيع المعونات الاغاثية والايوائية للنازحين بريمة
[25/ديسمبر/2018] ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة محمد عبده مراد آلية توزيع المعونات الاغاثية والايوائية للنازحين بالمحافظة التي سيوزعها فرع جمعية الهلال الأحمر خلال الفترة القادمة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير الهيئة الوطنية لإدارة الشؤون الانسانية بالمحافظة وممثل فرع جمعية الهلال الأحمر إلى السبل الكفيلة لاحتواء النازحين المتوافدين للمحافظة من محافظة الحديدة والمحافظات التي تأثرت جراء قصف طيران العدوان.

وتناول الاجتماع الجوانب المتعلقة بكافة الاجراءات الكفيلة بإيصال المعونات إلى المستهدفين بالشكل المطلوب.

وفي الاجتماع، أكد وكيل ريمه أهمية استهداف كافة النازحين من تلك المعونات الايوائية والغذائية التي ستوزعها جمعية الهلال الأحمر خلال الفترة القادمة.

وأشاد بما تنفذه جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة من مشاريع تخدم النازحين عبر أنشطتها وبرامجها الايوائية والغذائية.
سبأ
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