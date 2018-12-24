نائب رئيس الوزراء وزير المالية يدشن ترسيم الدرجات النارية [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومعه رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي اليوم ترسيم الدراجات النارية.



وفي التدشين بمنطقة مرور هبرة .. أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن تدشين ترسيم الدرجات النارية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .. داعيا ملاك الدرجات النارية اغتنام هذه الفرصة لترسيم درجاتهم النارية، خاصة وأنه تم مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.



فيما اعتبر رئيس مصلحة الجمارك، تدشين ترسيم الدراجات النارية ما دون 2018 فرصة لملاكها في ترسيم دراجاتهم خاصة وأن المصلحة تبنت تخفيض الرسوم إلى مبلغ ثلاثة آلاف ريال فقط كرسوم جمركية.



وأشار إلى أن فترة ترسيم الدراجات النارية تبدأ من اليوم حتى 27 فبراير 2019م .. داعيا ملاك الدراجات النارية التوجه إلى المكاتب الجمركية، لترسيم وترقيم درجاتهم وبما يخدم المصلحة العامة.



بدوره أشار مدير المرور بأمانة العاصمة العميد علي محمد الوشلي إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين استقبال الذين سيتم ترسيم دراجاتهم طوعا إلى مراكز المرور .. مؤكدا أنه من يتخلف سيتم ترسيم دراجته إجباريا.



وأوضح أن الهدف من ترسيم وترقيم الدراجات النارية الحد من الفوضى والجريمة.



يذكر أن ترسيم الدراجات النارية تأتي ضمن خطة مصلحة الجمارك لترسيم وترقيم السيارات والدراجات النارية بمكاتب الرقابة الجمركية بأمانة العاصمة والمحافظات.



حضر التدشين وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة اللواء رزق الجوفي ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري.

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