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اختتام ورشة عمل حول تطبيق نظام الجودة بصنعاء
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اختتام ورشة عمل حول تطبيق نظام الجودة بصنعاء
[25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم ورشة عمل خاصة ببرنامج الجودة لمدراء مكاتب الصحة بالمديريات.

وفي الاختتام ثمن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر جهود فريق الجودة بالمحافظة في تنمية معارف العاملين الصحيين بالمستشفيات ومدراء مكاتب الصحة.

وأشار إلى أن احتياج المرافق الصحية للكوادر المؤهلة خاصة في ظل الظروف الراهنة، يعزز من الإبداع خاصة مع توفر مقومات تطبيق برنامج الجودة.. مشيرا إلى أهمية بناء فريق جودة على مستوى كل مديرية.

ولفت إلى أن الهدف من تطبيق برنامج الجودة الوصول لرؤية تراعي جوانب البيئة الصحية الداخلية والقدرات الايجابية التي ينبغي مراعاتها.

وأكد الدكتور المنتصر حاجة القطاع الصحي للسير وفقا لخارطة محددة ترقى بمستوى الخدمات وتحقق رضا المواطن .. مشيدا باهتمام قيادتي وزارة الصحة والمحافظة بتطبيق البرنامج.

من جانبه أشاد مدير الجودة بالمراكز الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد اللهيم بتفاعل قيادة مكتب الصحة بالمحافظة مع تطبيق برنامج الجودة وفريق الجودة.. معتبرا محافظة صنعاء، سباقة على مستوى المحافظات في تطبيق هذا البرنامج.

وأشار إلى أن ما لمسه بمستشفيات المحافظة في تطبيق برنامج الجودة لم يلمسه في بقية مستشفيات المحافظات.

بدوره أشاد مدير مكتب الصحة بمديرية سنحان بجهود فريق التدريب بالجودة .. لافتا إلى أن ما تم التعرف عليه في الورشة ضروري لعناصر النجاح.

وثمن اهتمام قيادتي المحافظة ومكتب الصحة بالمحافظة في تطبيق نظام الجودة والحرص على تنمية قدرات العاملين في القطاع الصحي.

عقب الاختتام الذي حضره نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات توزيع الشهادات للمشاركين.
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