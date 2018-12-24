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وقفة في عتمة بذمار تطالب عضوي البرلمان النعماني ومعوضه العودة إلى صف الوطن  
[25/ديسمبر/2018] ذمار - سبأ:
نظم أبناء الدائرتين " 208 - 209 " بمديرية عتمة بذمار اليوم وقفة احتجاجية لمطالبة عضوي مجلس النواب عن الدائرتين عبدالوهاب معوضه وعبدالله النعماني بالعودة إلى جادة الصواب وحضن الوطن والتخلي عن مساندة العدوان.

وخلال الوقفة التي شارك فيها مدير المديرية عبده حسين وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي .. أعرب وكيل المحافظة عباس العمدي عن أمله في عودة النائب عبدالله النعماني وعبدالوهاب معوضه إلى الوطن لممارسة دورهما في مجلس النواب بدلا من الارتماء في حضن العدوان.

وأشار إلى الجرائم البشعة التي أمعن تحالف العدوان السعودي الأمريكي في ارتكابها بحق النساء والأطفال والشيوخ والبنية التحتية والتي تتنافى مع القيم والمبادئ والقوانين الدولية والإنسانية .. منوها بتضحيات الشعب اليمني على مدى أربعة أعوام في مواجهة العدوان.

ودعا الوكيل العمدي النائبان عبدالله النعماني وعبدالوهاب معوضه للاستجابة لمطالبة أبناء المديرية بالعودة إلى الوطن والوقوف إلى جانب أهلهم وناخبيهم وممارسة دورهما البرلماني الذي كفله الدستور والقانون وألا يكونا أداة لشرعنة قتل شعبهم وتدمير بلدهم.

فيما جدد أمين محلي مديرية عتمة أمين ضوره الدعوة لعضوي البرلمان معوضه والنعماني بالعودة إلى صف الوطن وتسجيل موقف تاريخي ضد كل من استهانوا بالدم اليمني ودمروا مقدراته.

بدوره أكد الشيخ زياد الشريفي أهمية استفادة عضوي البرلمان النعماني ومعوضه من قرار العفو العام والعودة إلى جادة الصواب والوقوف إلى جانب زملائهم الرافضين الارتماء في حضن العدو.

وأشار إلى أن هذه الوقفة تأتي في إطار المواقف الوطنية لأبناء مديرية عتمة في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.
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