ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:19:01م
مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية حول متابعة إجراءات الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي .
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
آخر الأخبار:
مجلس الأمن الدولي يمنح استثناء من العقوبات للاحتفال بمشروع بين الكوريتين
مناقشة آلية توزيع المعونات الاغاثية والايوائية للنازحين بريمة
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يدشن ترسيم الدرجات النارية
اختتام ورشة عمل حول تطبيق نظام الجودة بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تنفيذي الخبت بالمحويت يناقش الأوضاع الخدمية وتفعيل التحشيد
[25/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم الأوضاع الخدمية والجوانب المتصلة بتلمس احتياجات المواطنين.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير المديرية أحمد الولي ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلي السلطة المحلية وعدد من وجهاء وأعيان المديرية، آلية تعزيز جهود المجلس المحلي لمتابعة احتياجات المواطنين من الغاز والتنسيق مع المنظمات لتقديم مساعدات غذائية للفئات الفقيرة.

وتطرق الاجتماع إلي جهود تفعيل التحشيد في مختلف القرى والعزل والاستعداد لإحياء أسبوع الشهيد وتكريم أسر شهداء المديرية بما يليق بتضحياتهم.

وحث مدير المديرية علي مضاعفة الجهود لتعزيز مستوى الأداء وخدمة المواطنين .. مشيرا إلي أن تداعيات العدوان والحصار، يستدعي العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار ورفد الجبهات.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة آلية توزيع المعونات الاغاثية والايوائية للنازحين بريمة
نائب رئيس الوزراء وزير المالية يدشن ترسيم الدرجات النارية
اختتام ورشة عمل حول تطبيق نظام الجودة بصنعاء
وقفة في عتمة بذمار تطالب عضوي البرلمان النعماني ومعوضه العودة إلى صف الوطن  
مكتب الأشغال بمديرية الثورة يغلق عدداً من معارض السيارات
مناقشة تفعيل دور المرأة في قطاعات وزارة الأشغال العامة والطرق
اختتام دورة تدريبية حول النوع الاجتماعي في العمل الإنساني
مناقشة مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة
وزير الصحة:300 طفل من مرضى سرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج بالخارج
مناقشة سير الأداء بمستشفى 22مايو ومكتب الصحة بعمران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by