تنفيذي الخبت بالمحويت يناقش الأوضاع الخدمية وتفعيل التحشيد [25/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم الأوضاع الخدمية والجوانب المتصلة بتلمس احتياجات المواطنين.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير المديرية أحمد الولي ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلي السلطة المحلية وعدد من وجهاء وأعيان المديرية، آلية تعزيز جهود المجلس المحلي لمتابعة احتياجات المواطنين من الغاز والتنسيق مع المنظمات لتقديم مساعدات غذائية للفئات الفقيرة.



وتطرق الاجتماع إلي جهود تفعيل التحشيد في مختلف القرى والعزل والاستعداد لإحياء أسبوع الشهيد وتكريم أسر شهداء المديرية بما يليق بتضحياتهم.



وحث مدير المديرية علي مضاعفة الجهود لتعزيز مستوى الأداء وخدمة المواطنين .. مشيرا إلي أن تداعيات العدوان والحصار، يستدعي العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار ورفد الجبهات.

سبأ