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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:19:01م
مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية حول متابعة إجراءات الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي .
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
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مكتب الأشغال بمديرية الثورة يغلق عدداً من معارض السيارات
[25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
أغلق مكتب الأشغال بمديرية الثورة بأمانة العاصمة عدد من معارض بيع السيارات المخالفة بشارع الستين الغربي وشارع الدائري الشمالي لاستخدامها الأرصفة والشوارع العامة، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير.

وأزال مكتب الأشغال خلال حملة نزول ميداني بحضور مستشار أمانة العاصمة محمد أحمد الحوثي ومدير مكتب النقل بالأمانة محمد الشهاري، المخالفات والعشوائيات لسوق القات تحت جسر جولة سبأ بالتعاون مع الجهات الأمنية وإدارة المرور.

وأكد المستشار الحوثي ومدير مكتب الأشغال بالمديرية المهندس عبدالإله الشامي أن الحملة استهدفت عدد من معارض بيع السيارات المخالفة بالمديرية وإغلاق البعض منها وأخذ إلتزامات بعدم تكرار المخالفات.
سبأ
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