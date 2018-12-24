مكتب الأشغال بمديرية الثورة يغلق عدداً من معارض السيارات [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

أغلق مكتب الأشغال بمديرية الثورة بأمانة العاصمة عدد من معارض بيع السيارات المخالفة بشارع الستين الغربي وشارع الدائري الشمالي لاستخدامها الأرصفة والشوارع العامة، ما يؤدي إلى إعاقة حركة السير.



وأزال مكتب الأشغال خلال حملة نزول ميداني بحضور مستشار أمانة العاصمة محمد أحمد الحوثي ومدير مكتب النقل بالأمانة محمد الشهاري، المخالفات والعشوائيات لسوق القات تحت جسر جولة سبأ بالتعاون مع الجهات الأمنية وإدارة المرور.



وأكد المستشار الحوثي ومدير مكتب الأشغال بالمديرية المهندس عبدالإله الشامي أن الحملة استهدفت عدد من معارض بيع السيارات المخالفة بالمديرية وإغلاق البعض منها وأخذ إلتزامات بعدم تكرار المخالفات.

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