مناقشة تفعيل دور المرأة في قطاعات وزارة الأشغال العامة والطرق [25/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق اليوم مع وزيرة الدولة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة رضية عبدالله، الجوانب المتصلة بتفعيل دور المرأة في قطاعات الوزارة المختلفة.



وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس خالد باشماخ ومدير عام المرأة بالوزارة انتصار سنحان، إلى دور المرأة اليمنية في تعزيز الصمود لمواجهة صلف العدوان.



وفي اللقاء أكد الوزير مطلق الحرص على إعطاء المرأة حقها الكامل في مختلف الأعمال والمهام الإدارية والمشاركة في صنع القرار شأنها شأن أخيها الرجل.



وأبدى الاستعداد دعم اللجنة الوطنية للمرأة بما يسهم في تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .. مثمنا الأدوار الوطنية الناصعة للمرأة في مواجهة العدوان رغم الصعوبات والمعاناة الإنسانية التي لحقت بالأسرة اليمنية.



من جانبها أشارت وزيرة الدولة إلى أن وزارة الأشغال كان لها الريادة في تمكين المرأة وإعطائها دور في النهوض بالعمل الإداري.



وشددت على ضرورة إشراك المرأة في إعداد الخطط التنموية وتوحيد المسميات الخاصة بقطاع المرأة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ليتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه.



وأكدت أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية وغيرها من الإنتهاكات بحق النساء والأطفال في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم على مرأى ومسمع المنظمات الدولية التي ترفع شعارات الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان.



ولفتت الوزيرة رضية عبدالله إلى أن ممارسات العدوان ومرتزقته عطلت دور المرأة اليمنية وحجبت معاناتها الإنسانية والصحية والنفسية عن العالم.

سبأ