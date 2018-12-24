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اختتام دورة تدريبية حول النوع الاجتماعي في العمل الإنساني
[25/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بالنوع الاجتماعي في العمل الإنساني، نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.


وفي الاختتام أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم أهمية إدماج النوع الاجتماعي في كافة الأنشطة الحياتية.

ولفت إلى ضرورة مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي في مختلف البرامج المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والحماية الاجتماعية .

وأشار الوزير الكميم إلى حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على إدراج القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي ضمن قائمة الأولويات .

حضر اختتام الدورة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية المهندس عبدالله الشاطر .

سبأ
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