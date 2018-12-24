محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بقطاع الأشغال والمشاريع بأمانة العاصمة اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود محمد عُباد، مشروع إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء بمديريات الأمانة.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع المشاريع المهندس وليد راصع والوكيل المساعد المهندس عبدالكريم الحوثي وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بصنعاء المهندس خالد باسلامة، إلى المشاريع المزمع تنفيذها في مختلف المديريات بدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس.



واستعرض الاجتماع سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي ستنفذ بأمانة العاصمة بدعم اليونبس خاصة في مجال مشاريع إنارة الشوارع الرئيسية والأحياء بالطاقة البديلة.



وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة أهمية إعادة إعداد دراسات لمشاريع الإنارة مع مراعاة المواصفات وجودة المواد بما يضمن ديمومة هذه المشاريع.



وثمن تمويل مكتب مشاريع اليونبس بصنعاء لمشروع إنارة الشوارع والتقاطعات الرئيسية بمديريات الأمانة، والتي ستسهم في خدمة سكان العاصمة.



وأكد حرص قيادة الأمانة على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في كافة المجالات، وتقديم التسهيلات أمامها.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ