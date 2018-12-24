علماء صينيون يكتشفون ثقبا أسود كوني (متوسط الحجم) في مركز مجرة

بكين- سبأ:



اكتشف علماء صينيون ثقبًا أسود يشتبه بأنه "متوسط الحجم" في مركز مجرة (ان جي جي 3319) التي تبعد عشرات الملايين من السنوات الضوئية عن الأرض.



وبحسب وسائل الإعلام يُعد الثقب الأسود الكوني هيكلًا زمانيًا فريدًا من نوعه تنبأت به نظرية اينشتاين العامة للنسبية.. وهو جسم سماوي خاص لا يستطيع الضوء الإفلات منه لهذا يسمى ثقبًا أسود.



ونشرت هذا الاكتشاف مجلة (الفيزياء الفلكية) وهي مجلة أكاديمية موثوقة في مجال الفيزياء الفلكية.



والثقوب السوداء المعروفة للبشرية حاليًا إما أنها "صغيرة " نسبيًا أو " كبيرة جدًا"، وتنقسم إلى فئتين الفئة الأولى بين عدة أضعاف حتى عشرات أضعاف كتلة الشمس والفئة الأخرى بين عدة ملايين ضعف إلى عدة مليارات ضعف كتلة الشمس.

[25/ديسمبر/2018]سبأ