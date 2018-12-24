محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة:300 طفل من مرضى سرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج بالخارج صنعاء -سبأ:

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن أكثر من 300 طفل من مرضى سرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج في الخارج بصورة عاجلة.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم ومعه مدير عام مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أمين الجنيد على عدد من الحالات المرضية الحرجة لعدد من الأطفال المرضى بمركز أمراض سرطان الدم اللوكيميا بمستشفى الكويت الجامعي.



وأشار وزير الصحة إلى أن الحصار والعدوان منع دخول الأدوية الخاصة بمرضى السرطان وحرم في الوقت نفسه المصابين من حقهم في السفر للعلاج بالخارج .. داعيا المجتمع الدولي الضغط على تحالف العدوان لفتح مطار صنعاء الدولي والسماح للمرضى بالسفر لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بسرطان الدم بصورة عاجلة وسريعة.



وأشار إلى أن استمرار إغلاق المطار يهدد حياة أكثر من 37 ألف مريضا مصابون بالأورام السرطانية المختلفة .



وكان وزير الصحة اطلع على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأطفال المرضى بالمركز .. حاثا القائمين على المركز مضاعفة الجهود والعناية بنزلاء المركز.



إلى ذلك اطلع الدكتور المتوكل على الصيدلية المركزية لأسر الشهداء بمستشفى الكويت .. مؤكدا استمرار دعم الصيدلية لأسر الشهداء بالأدوية التي يحتاجونها .



وأشار إلى مساعي الوزارة إنشاء صيدليات مركزية في مختلف مستشفيات الدولة في كافة محافظات الجمهورية .

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ