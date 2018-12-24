ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:38:37م
مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية حول متابعة إجراءات الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي .
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
آخر الأخبار:
علماء صينيون يكتشفون ثقبا أسود كوني (متوسط الحجم) في مركز مجرة
وزير الصحة:300 طفل من مرضى سرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج بالخارج
الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات
مناقشة سير الأداء بمستشفى 22مايو ومكتب الصحة بعمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة سير الأداء بمستشفى 22مايو ومكتب الصحة بعمران
[25/ديسمبر/2018]
عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمستشفى 22 مايو بمدينة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الصحية.


وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب الصحة الدكتور محمد الحوثي ومدير عام مستشفى 22 مايو الدكتور عبد الغني فارس .. أعرب محافظ المحافظة عن أمله في مواصلة قيادة مكتب الصحة لتعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات والمرافق بالمحافظة.

وتمنى للقيادة الجديدة لمكتب الصحة النجاح في عمله وإكمال المشاريع الصحية التي تخدم المجتمع من خلال توفير خدمات صحية تلامس احتياجات المواطنين بمديريات المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى سير العمل بمستشفى 22 مايو الذي تم افتتاحه مؤخرا والصعوبات التي تواجهه، خاصة شحة النفقات التشغيلية ونقص في التجهيزات والأثاث، وأهمية التنسيق بين مستشفى عمران العام للأمومة والطفولة ومستشفى 22 مايو لتقديم الخدمات وتبادل الخبرات والكوادر الطبية.

ووجه المحافظ جعمان مسئولي مكتب المالية بانجاز إعداد الموازنة العامة للمستشفى بما يكفل توفير احتياجاته من الأدوية والمعدات الطبية .. مؤكداً الحرص على تذليل أي صعوبات تواجه كوادر المستشفى لضمان النهوض بواقع الأداء الصحي.

فيما أكد مدير مكتب الصحة الدكتور الحوثي الحرص على مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بما يتواكب مع المرحلة الراهنة .

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية سواء على مستوى مركز المحافظة أو المديريات ومراعاة الظروف التي يمر بها الوطن.

من جانبه أشار مدير عام مستشفى 22مايو إلى الاحتياجات والصعوبات التي تواجه إدارة المستشفى والمعالجات الكفيلة بتجاوزها بالتنسيق مع السلطة المحلية والمنظمات الداعمة.

وكان قد جرى دور استلام وتسليم بين مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الخلف محمد الحوثي والسلف هادي الحمزي.

حضر الاجتماع مدير جهاز الأمن السياسي العميد محمد الشتوي ومدير مكتب المالية عادل كعيبة ومدير مكتب الشؤون القانونية عارف الشهاري وعدد من نواب ومدرا الإدارات في مكتب الصحة ومستشفيات المحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
علماء صينيون يكتشفون ثقبا أسود كوني (متوسط الحجم) في مركز مجرة
وزير الصحة:300 طفل من مرضى سرطان الدم بحاجة للسفر للعلاج بالخارج
مناقشة الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بأمانة العاصمة
اختتام دورة تدريبية حول التعامل مع الأزمات بالهيئة العامة للتأمينات
بدء دورة تدريبية في مجال المناقصات بصعده
مجلس الشورى يثمن موقف أبناء المهرة الرافض للتواجد السعودي
وزير الإعلام وأمين العاصمة يتفقدان سير العمل بمشروع ترميم شارع الستين الغربي
تنفيذي جبل المحويت يناقش الوضع الخدمي
الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردة
وقفة لقبائل حفاش بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقات اتفاق السويد
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by