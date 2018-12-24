محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير الأداء بمستشفى 22مايو ومكتب الصحة بعمران عمران-سبأ:

ناقش اجتماع بمستشفى 22 مايو بمدينة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير العمل بالمستشفى ومستوى الخدمات الصحية.



وفي الاجتماع الذي ضم أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير مكتب الصحة الدكتور محمد الحوثي ومدير عام مستشفى 22 مايو الدكتور عبد الغني فارس .. أعرب محافظ المحافظة عن أمله في مواصلة قيادة مكتب الصحة لتعزيز الخدمات الصحية في المستشفيات والمرافق بالمحافظة.



وتمنى للقيادة الجديدة لمكتب الصحة النجاح في عمله وإكمال المشاريع الصحية التي تخدم المجتمع من خلال توفير خدمات صحية تلامس احتياجات المواطنين بمديريات المحافظة.



وتطرق الاجتماع إلى سير العمل بمستشفى 22 مايو الذي تم افتتاحه مؤخرا والصعوبات التي تواجهه، خاصة شحة النفقات التشغيلية ونقص في التجهيزات والأثاث، وأهمية التنسيق بين مستشفى عمران العام للأمومة والطفولة ومستشفى 22 مايو لتقديم الخدمات وتبادل الخبرات والكوادر الطبية.



ووجه المحافظ جعمان مسئولي مكتب المالية بانجاز إعداد الموازنة العامة للمستشفى بما يكفل توفير احتياجاته من الأدوية والمعدات الطبية .. مؤكداً الحرص على تذليل أي صعوبات تواجه كوادر المستشفى لضمان النهوض بواقع الأداء الصحي.



فيما أكد مدير مكتب الصحة الدكتور الحوثي الحرص على مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بما يتواكب مع المرحلة الراهنة .



وشدد على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية سواء على مستوى مركز المحافظة أو المديريات ومراعاة الظروف التي يمر بها الوطن.



من جانبه أشار مدير عام مستشفى 22مايو إلى الاحتياجات والصعوبات التي تواجه إدارة المستشفى والمعالجات الكفيلة بتجاوزها بالتنسيق مع السلطة المحلية والمنظمات الداعمة.



وكان قد جرى دور استلام وتسليم بين مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الخلف محمد الحوثي والسلف هادي الحمزي.



حضر الاجتماع مدير جهاز الأمن السياسي العميد محمد الشتوي ومدير مكتب المالية عادل كعيبة ومدير مكتب الشؤون القانونية عارف الشهاري وعدد من نواب ومدرا الإدارات في مكتب الصحة ومستشفيات المحافظة.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ