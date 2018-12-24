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آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:38:55م
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مقتل شخصين وإصابة 11 آخرون جراء انفجار سيارة ملغومة في تلعفر شمال العراق
[25/ديسمبر/2018]
بغداد- سبأ:

أعلن الجيش العراقي عن مصرع شخصين وإصابة11 آخرون اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة ملغومة بمدينة تلعفر التي تقع في شمال البلاد وكانت معقلا لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).


وقال الجيش في بيان له "اعتداء إرهابي بواسطة عجلة مفخخة نوع (بيك اب) كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 11 آخرين".

وتقع تلعفر على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الغرب من الموصل وشهدت موجات من العنف الطائفي بين السنة والشيعة بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003م.. وظهر في تلعفر بعض أبرز قادة التنظيم الكبار.

وسقطت المدينة، التي يقطنها نحو 200 ألف ساكن، في يد المتشددين عندما اجتاح التنظيم مساحات كبيرة من شمال العراق عام 2014.

واستعادت قوات الأمن المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة السيطرة على تلعفر في أغسطس عام 2017م.. وكانت تلعفر آخر منطقة يستعيد العراق السيطرة عليها في الشمال قبل أن ينتقل القتال إلى الحدود السورية.

ولا يزال الوجود الأمني مكثفا منذ استعادة السيطرة على تلعفر ويسود الهدوء المدينة في أغلب الأوقات.

سبأ
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