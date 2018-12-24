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مناقشة الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي بأمانة العاصمة
[25/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ناقش اجتماع بأمانة العاصمة برئاسة وكيل أمانة العاصمة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري اليوم الجوانب المتصلة بتوفير مادة الغاز المنزلي، ودور الشركة اليمنية للغاز في وصول المادة إلى المستفيدين بسهولة ويسر.


وشدد الاجتماع الذي حضره وكيل أمانة العاصمة قناف المراني والوكيل المساعد عبدالله محرم ومستشاري أمانة العاصمة على أهمية ايجاد آلية فاعلة وسهلة لضمان توزيع الغاز المنزلي لكافة المديريات والأحياء والحد من معاناة المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى الحلول والمعالجات لأسطوانات الغاز التالفة التي تهدد حياة المواطنين من خلال اتخاذ إجراءات تكفل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد الاجتماع أهمية تجهيز قاعدة بيانات لأعدد الاسر المستفيدة في الاحياء والمديريات لمادة الغاز المنزلي , بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الامانة وشركة الغاز لمتابعة معايير وضبط وزن تعبئة الغاز بالمحطات المعتمدة.

كما أكد الاجتماع ضرورة تنفيذ المحضر الموقع مع قيادة شركة الغاز بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال الشهر الجاري وموفاة أمانة العاصمة بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز والعمل على تجنب الاختلالات.

وأشار القفري إلى أهمية تفعيل غرفة العمليات المشتركة بين أمانة العاصمة وشركة الغاز بهدف تعزيز توفير الكميات المطلوبة للمديريات والرقابة على عملية تعبئة اسطوانات الغاز وفقا للمقاييس والمعايير الصحيحة.

فيما أوضح نائب مدير إدارة المنشآت بشركة الغاز بالأمانة محمد راجح إلى أن عدم وصول الكميات المطلوبة من صافر بسبب القطاعات القبلية التي شكلت ضغطاً كبيرا على طلب الغاز المنزلي ، إضافة إلى تحويل الكثير من السيارات والمصانع والمحركات إلى استخدام الغاز.

ونوه بأن شركة الغاز تعمل على وضع الحلول لتوفير الكميات المطلوبة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وبما يضمن وصول المادة إلى كافة مديريات أمانة العاصمة.

حضر الاجتماع مدراء وأمناء عموم المديريات وعدد من المعنيين وممثلي شركة الغاز بأمانة العاصمة .

سبأ
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