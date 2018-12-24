محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة تدريبية حول التعامل مع الأزمات بالهيئة العامة للتأمينات صنعاء-سبأ:

اختتمت بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الأزمات.



هدفت الدورة التي نظمتها في يومين الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالهيئة، إلى إكساب 25 مشاركا معارف ومهارات حول التعامل مع الأزمات وسبل معالجتها.



وفي الاختتام أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان إلى أهمية التأهيل والتدريب بما يسهم في تعزيز قدرات قيادات الأجهزة الحكومية المختلفة.



وقال " إن التدريب المستمر يساهم بشكل فاعل في الارتقاء بالأداء وزيادة الإنتاجية في العمل" .. مشيدا بدور الهيئة العامة للتأمينات في تنفيذ مثل هذه الدورات لإكساب الكوادر الوطنية معارف ومهارات تعود بالنفع على أدائهم ومهامهم الوظيفية.



فيما أكد رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابراهيم الحيفي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الهيئة لإعادة تأهيل كوادر الهيئة في عدة مجالات بهدف تفعيل الأداء والنهوض بقدرات الموظفين والعاملين.



وثمن الحيفي اهتمام وزير الخدمة بأنشطة وبرامج الهيئة خاصة مايتعلق بالتأهيل والتدريب رغم الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.



بدوره أشار مدير عام التدريب بالهيئة ابراهيم حسان ومدربة الدوره دنيا العنسي الى أن محاور الدوره تركزت حول أنواع الأزمات وتأثيرها وكيفيه تجاوزها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ