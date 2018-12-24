محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية في مجال المناقصات بصعده صعده-سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة صعده دورة تدريبية في مجال المناقصات تنفذها مؤسسة أطياف التنموية على مدى ثلاثة أيام.



وتهدف الدورة التي يشارك فيها 30 مشاركا إلى التعرف على قانون المناقصات اليمني، بالإضافة إلى اكساب المتدربين آلية وشروط مرحلة فتح المظاريف ومرحلة التحليل والتقييم الفني والمالي للمناقصات.



وفي الافتتاح، أكد محافظ صعده محمد جابر عوض أهمية ايجاد كوادر هندسية مدربة ذو مهارة عالية لإدارة المناقصات لما من شأنه خدمة المشاريع المستدامة.



وشدد عوض على ضرورة الاستفادة من الدورة والخروج بالنتائج التي ينشدها الجميع .. متمنيا لمؤسسة أطياف التقدم والنجاح والمزيد من خدمة أبناء المحافظة.



من جانبه، أشار رئيس مؤسسة أطياف المهندس يحيى عامر إلى أن المؤسسة حريصة على ايجاد كوادر كفئة في مجال المناقصات لتحقيق فائدة تعود بالنفع على المشاريع المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ