محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يثمن موقف أبناء المهرة الرافض للتواجد السعودي صنعاء-سبأ:

ثمن مجلس الشورى الموقف الوطني المشرف لأبناء محافظة المهرة المتمثل في رفض التواجد العسكري الأجنبي السعودي على أراضي المحافظة.



وأشاد مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم، بتمسك أبناء المهرة بالمبادئ والأهداف التي ضحى من أجلها الثوار والمناضلين الذين خطوا ببسالتهم وإيمانهم وصدقهم ملامح الكفاح والفداء وصنعوا بتضحياتهم ملاحم اليوم التاريخي المجيد الذي إنطلقت فيه ثورة ألـ 14 من أكتوبر من على جبل ردفان ضد المحتل البريطاني الذي رحل منكسراً يجر أذيال الهزيمة.



وأكد المجلس أن ذلك تجسد في تحقيق الحرية والإستقلال والعيش الكريم في 30 نوفمبر 1967م.



وإعتبر مجلس الشورى، موقف أبناء المهرة الرافض لوجود القوات السعودية الغازية على أراضيهم ليس غريباً عليهم، حيث أن أجدادهم على مر التاريخ لم يسمحوا لوجود أي محتل أو إدارة للإحتلال البريطاني في المهرة، فجسد بذلك الأحفاد تمسكهم بالثقافة الوطنية التي تٌدرك أن التفريط في سيادة الأراضي يعني التنازل عن الحرية والكرامة والقرار.



وطالب مجلس الشورى أبناء المحافظات اليمنية التي ترزح حالياً تحت نير إحتلال القوات الأجنبية الغازية الإماراتية والسعودية حذو أبناء المهرة وتعصيد مواقفهم الرافضة للإحتلال والوصاية الأجنبية التي تستهدف ثروات الشعب اليمني ومقدراته وإستقراره وإستقلاله.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ