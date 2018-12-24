ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 25 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:15:32م
مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية حول متابعة إجراءات الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي .
موسكو لا تؤمن بنوايا واشنطن بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تؤمن بنوايا الولايات المتحدة الامريكية بخصوص إعلان سحب قواتها من سورية ولا ترى أي جديد في سياسة واشنطن تجاهها بعد هذا الإعلان .
تدشين المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق في صنعاء
دشن نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم بمحافظة صنعاء المرحلة الثانية من النزول الميداني للرقابة على الأسواق والمخابز والتي ستشمل مختلف المحافظات.
المنتخب الأول يواصل معسكره الخارجي بكوالامبور استعداداته لكأس آسيا
يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن مرحلة الإعداد الثالثة لبطولة كاس آسيا، التي تستضيفها الإمارات في الخامس من يناير المقبل.
آخر الأخبار:
اختتام دورة تدريبية حول التعامل مع الأزمات بالهيئة العامة للتأمينات
بدء دورة تدريبية في مجال المناقصات بصعده
مجلس الشورى يثمن موقف أبناء المهرة الرافض للتواجد السعودي
انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس الشورى يثمن موقف أبناء المهرة الرافض للتواجد السعودي
[25/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:

ثمن مجلس الشورى الموقف الوطني المشرف لأبناء محافظة المهرة المتمثل في رفض التواجد العسكري الأجنبي السعودي على أراضي المحافظة.


وأشاد مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم، بتمسك أبناء المهرة بالمبادئ والأهداف التي ضحى من أجلها الثوار والمناضلين الذين خطوا ببسالتهم وإيمانهم وصدقهم ملامح الكفاح والفداء وصنعوا بتضحياتهم ملاحم اليوم التاريخي المجيد الذي إنطلقت فيه ثورة ألـ 14 من أكتوبر من على جبل ردفان ضد المحتل البريطاني الذي رحل منكسراً يجر أذيال الهزيمة.

وأكد المجلس أن ذلك تجسد في تحقيق الحرية والإستقلال والعيش الكريم في 30 نوفمبر 1967م.

وإعتبر مجلس الشورى، موقف أبناء المهرة الرافض لوجود القوات السعودية الغازية على أراضيهم ليس غريباً عليهم، حيث أن أجدادهم على مر التاريخ لم يسمحوا لوجود أي محتل أو إدارة للإحتلال البريطاني في المهرة، فجسد بذلك الأحفاد تمسكهم بالثقافة الوطنية التي تٌدرك أن التفريط في سيادة الأراضي يعني التنازل عن الحرية والكرامة والقرار.

وطالب مجلس الشورى أبناء المحافظات اليمنية التي ترزح حالياً تحت نير إحتلال القوات الأجنبية الغازية الإماراتية والسعودية حذو أبناء المهرة وتعصيد مواقفهم الرافضة للإحتلال والوصاية الأجنبية التي تستهدف ثروات الشعب اليمني ومقدراته وإستقراره وإستقلاله.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام دورة تدريبية حول التعامل مع الأزمات بالهيئة العامة للتأمينات
بدء دورة تدريبية في مجال المناقصات بصعده
وزير الإعلام وأمين العاصمة يتفقدان سير العمل بمشروع ترميم شارع الستين الغربي
تنفيذي جبل المحويت يناقش الوضع الخدمي
الأرصاد يحذر من استمرار الأجواء الباردة
وقفة لقبائل حفاش بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقات اتفاق السويد
بدء دورة أعمال حرفية للنساء في المحويت
مجلس النواب يقر تقرير لجنة التنمية حول متابعة إجراءات الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والغاز
وزير الزراعة وأمين العاصمة يناقشان التعاون في مجال التشجير
مناقشة الأداء الخدمي وجهود التحشيد والتعبئة العامة بمديرية عتمة بذمار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
10 غارات للعدوان تستهدف ممتلكات المواطنين في باقم بصعدة
[24/ديسمبر/2018]
مصابون بنيران العدو السعودي ومرتزقته وسلسلة غارات على عدة محافظات
[23/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة
[22/ديسمبر/2018]
طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية صرواح بمأرب
[22/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by