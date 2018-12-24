اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند الإغلاق مسقط- سبأ:



انخفض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية (94ر32) نقطة وبنسبة (76ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (94ر4312) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (88ر4345) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (20) مليونًا و(547) ألفًا و(295) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (65ر3994) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (501) ألف و(808) ريالات عمانية.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (188ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18ر18) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (85) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (41ر0) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (54) ألف ريال عماني أي ما نسبته (27ر0) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (30) ألف ريال عماني وبنسبة (15ر0) في المائة.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ