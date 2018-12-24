محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام وأمين العاصمة يتفقدان سير العمل بمشروع ترميم شارع الستين الغربي صنعاء-سبأ:

تفقد وزير الإعلام ضيف الله الشامي وأمين العاصمة حمود عُباد، اليوم سير العمل بمشروع ترميم وسفلتة شارع الستين الغربي بأمانة العاصمة.



واطلع الشامي وعباد على مستوى أعمال ترميم وسفلتة وردم الحفر بشارع الستين الغربي باتجاه جولة عصر والذي ينفذه صندوق صيانة الطرق والجسور بإشراف قطاع الأشغال بالأمانة، بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس.



واستمعا ومعهما وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، من مهندس المشروع إلى إيضاح حول سير العمل ومستوى الانجاز.



وأشارا الشامي وعباد، إلى أهمية استكمال ترميم وصيانة الشوارع الرئيسية والطرق في مختلف مديريات الأمانة خاصة تلك التي تعرضت لأضرار جراء الأوضاع التي تمر بها البلاد.



وحثا الشركات والجهات المنفذة للمشروع استكمال الأعمال وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتفق عليها.



وأشادا الوزير الشامي والأمين عباد بمتابعة ورقابة قطاع المشاريع والأشغال بالأمانة وإدارة الرقابة، جودة المواد المستخدمة ومدى الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للمشاريع وبما يكفل ديمومتها.



رافقهما خلال الزيارة نائب مدير الرقابة الفنية بالأمانة المهندس احمد المشرقي.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ