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فلوريس مدربا لنادي شنغهاي شينهوا الصيني لكرة القدم بدلا من جينجوي
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  رياضة
فلوريس مدربا لنادي شنغهاي شينهوا الصيني لكرة القدم بدلا من جينجوي
[25/ديسمبر/2018]
هونج كونج- سبأ:

أعلن نادي شنغهاي شينهوا المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد واسبانيول السابق للإشراف على الفريق.


ويحل المدرب الاسباني بدلا من وو جينجوي الذي سيتولى منصب المدير الرياضي بعدما قاد شينهوا للفوز بكأس الصين في 2017.

ولا يعمل سانشيز فلوريس منذ أبريل بعد إقالته من تدريب اسبانيول عقب عامين في المنصب.

وسينتقل مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق إلى الدوري الصيني بعد أن سبق له أيضا تدريب واتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز وبنفيكا في البرتغال والعمل في الإمارات.

وسيعكف المدرب الاسباني البالغ من العمر 53 عاما على مهمة تحسين حظوظ شنغهاي شينهوا الذي احتل المركز السابع في الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي مبتعدا بفارق 30 نقطة عن شنغهاي سيبج البطل.

سبأ
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