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ظريف: على أوروبا دفع الثمن لتستفيد من الاتفاق النووي
[25/ديسمبر/2018]
طهران- سبأ:

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على أوروبا دفع الثمن إذا أرادت الاستفادة من الاتفاق النووي.. مشيرا إلى أن أوروبا ليست خيار إيران الوحيد وأن هناك دولا أهم منها.


وقال ظريف في حديث لصحيفة (خراسان) الإيرانية اليوم الثلاثاء: "أوروبا خسرت فرصة حقيقية في إيران بسبب ردود فعلها أمام واشنطن.. أوروبا هي الخاسرة من عدم تطبيق الآليات المالية.. إذا أرادت أوروبا الاستفادة من الاتفاق النووي والعلاقات مع إيران، فعليها أن تدفع ثمن ذلك".

وطالب ظريف أوروبا وأمريكا بتعويض إيران عن خسائرها من نقض الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن أوروبا ليست خيار إيران الوحيد، وأن علاقة إيران بالدول الأخرى كروسيا والصين وتركيا والعراق ودول الجوار أهم من علاقتها مع أوروبا.

وأشار ظريف إلى أن التعاون الإيراني الروسي التركي كان النموذج الوحيد للتعاون وخفض حدة النزاع في سوريا، كما أن التعاون بين إيران وتركيا وقطر أدى إلى تقليص حدة الضغوط السعودية على قطر.

سبأ
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