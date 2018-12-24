محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لقبائل حفاش بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقات اتفاق السويد المحويت-سبأ:

نظمت قبائل مديرية حفاش محافظة المحويت اليوم وقفة احتجاجية لإدانة جرائم العدوان، واستمرار خروقات اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار بالحديدة.



وفي الوقفة التي حضرها مسئولي المديرية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والقطاعين الأمني والصحي دعا المشاركون الأمم المتحدة إلی إدانة خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة واتخاذ قرار ملزم إزاء الطرف الذي يحاول الانقلاب علی اتفاقات ومشاورات السويد.



وأكدت الوقفة استمرار تأييد قبائل حفاش للمرابطين في جبهات العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره..مباركين انتصاراتهم في مأرب ويقظتهم العالية في صد زحوفات العدوان وتكبيده خسائر في العده والعتاد بمختلف الجبهات.



ودعا كلمات المشاركين في الوقفة أبناء الشعب اليمني إلی رص الصفوف والتلاحم ومواصلة دعم الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن وكرامة أبنائه.



وأكدت علی أهمية الحذر من مخططات وخداع قوی العدوان وأساليبه الاجرامية.. مطالبين الامم المتحدة ومجلس الامن بالتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ نحو أربعة أعوام.

سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ