مستوطنون صهاينة يقتلعون أكثر من 200 شتلة زيتون شرق يطا جنوب الخليل

الخليل- سبأ:



اقتلع مستوطنو (بيت يتير) الصهاينة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 شتلة زيتون، شرق يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الوطنية لمقاولة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور، قوله: إن مستوطنو مستوطنة (بيت يتير)، المقامة على أراضي يطا، اقتلعوا أكثر من 200 شتلة زيتون في منطقة اتوينين شرق يطا، تعود للمواطن بركات محمد مر.



في السياق ذاته، أقدم مستوطنو (سوسيا) على حراثة أكثر من 12 دونما من أراضي تعود ملكيتها لعائلة النواجعة.

[25/ديسمبر/2018]سبأ