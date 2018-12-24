محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة أعمال حرفية للنساء في المحويت المحويت-سبأ:





بدأت بمحافظة المحويت، اليوم، دورة أعمال حرفية ينظمها فرع إتحاد نساء اليمن ضمن أنشطة المساحة الآمنة للمرأة.



وتهدف الدورة ، علی مدی ثلاثة أشهر، لإكساب 120 متدربة من مدينة المحويت والمناطق والقری المجاورة مهارات فنية وحرفية مختلفة لتمكينهن من ممارسة أشغال مجتمعية بسيطة تساهم في تحسين الوضع المعيشي ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.



وأوضحت رئيسة فرع الإتحاد في المحويت إبتسام الصنعاني أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات الهادفة لتمكين المرأة إقتصادياً وتنمية المجتمع والأسر المنتجة.



وأشارت إلی أهمية الدورة في تنمية قدرات ومعارف النساء في مجالات: الخياطة ،التطريز ،الحياكة، والتدبير المنزلي، وغيرها من الأنشطة الحرفية التقليدية والمتطورة، مؤكدة حرص فرع الاتحاد علی تأهيل الفئات الفقيرة في المجتمع.





سبأ [25/ديسمبر/2018]سبأ