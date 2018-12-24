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وزير الزراعة وأمين العاصمة يناقشان التعاون في مجال التشجير
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وزير الزراعة وأمين العاصمة يناقشان التعاون في مجال التشجير
[25/ديسمبر/2018]
صنعاء-سبأ:



ناقش وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور خلال لقائه اليوم بأمين العاصمة حمود عباد، جوانب التعاون والتنسيق لتنفيذ عدد من الأنشطة والتدخلات في مجال التشجير وحصاد مياه الأمطار لتغذية حوض صنعاء .

وأكد اللقاء على الاستفادة من الخبرات والامكانيات المتاحة في تنفيذ عدد من الأحواض والخزانات المائية والفلترات التي تساعد على حصاد مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها لتغذية مخزون مياه حوض صنعاء .

وأكد وزير الزراعة استعداد الوزارة التعاون مع قيادة أمانة العاصمة لتوفير عدد من الشتلات من أشجار الزينة وشتلات اشجار ضلية لتزيين شوارع الامانة وفقا للامكانيات المتاحة وبما يسهم في اظهار الأمانة بمنظر جمالي وحضاري .

وأشار الى أهمية تعزيز الجوانب التوعوية لدى المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة في تشجير الشوارع والتشجير أمام المنازل والحفاظ على تلك الاشجار ورعايتها والاستمرار في ريها وسقيها طوال العام .

من جانبه ثمن أمين العاصمة تعاون قيادة وزارة الزراعة واهتمامها بتوفير شتلات الاشجار بما يساعد على التوسع في تشجير وتزيين شوارع الأمانة بالأشجار لتكون أنموذجا للمدن اليمنية انطلاقاً من الأهمية التاريخية والحضارية .

وأشار إلى حاجة أمانة العاصمة للخزانات والكرفانات لحجز المياه في عدد من المواقع والمناطق الترابية لاستغلال مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في تغذية مياه حوض صنعاء لضمان توفير مياه الري واستمراريتها في ري الأشجار والمحاصيل الزراعية المختلفة .

حضر اللقاء وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الاراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي ومدير عام وقاية النباتات بالوزارة المهندس وجيه المتوكل ومدير عام الحدائق بأمانة العاصمة المهندس محمد علي هاجر وعدد من المسؤلين .

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